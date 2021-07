Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Dynamic Absolute Return D (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z) hatte im Juni eine Wertminderung in Höhe von 1,2% hinzunehmen, so die Experten von Sauren.Das erste Halbjahr 2021 habe der Dachfonds mit einer überzeugenden Wertsteigerung in Höhe von 7,3% abgeschlossen.Die aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios hätten den Juni in der Mehrzahl mit Wertrückgängen abgeschlossen. Den mit Abstand deutlichsten Verlust in Höhe von 7,1% habe der Brook Absolute Return Fund (ISIN GB00B55NGR79/ WKN A1XFLJ) hinzunehmen gehabt. Viele der Top-Positionen auf der Long-Seite des Fonds hätten im Juni deutliche Kursrückgänge verzeichnet, ohne dass sich laut Einschätzung von Fondsmanager James Hanbury etwas an den Fundamentaldaten verändert habe. Eine ebenfalls deutliche Wertminderung habe der von Matthew Smith verwaltete Majedie Tortoise Fund (ISIN IE00B51FHZ28/ WKN A1C3E0) verbucht, welcher um 3,7% nachgegeben habe. ...

