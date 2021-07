23.07.2021 - Die Verantwortlichen von Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) haben derzeit gut Lachen. Die Aufträge in rekordmässiger Höhe scheinen nur so zuzufliegen. Und wenn dann nicht die Rückschläge durch die schwere Kapitalerhöhung gewesen wären, hätte die Aktie ihren Höhenflug wahrscheinlich fortgesetzt. Dann kam in das Kurstief aufgrund der überraschenden Kapitalerhöhung noch das Katastrophenergebnis des direkten Wettbewerbers Siemens Gamesa, was dann nochmal zu weiteren Rückschlägen des Aktienkurses führte. Vorbei: Kapitalerhöhung vollzogen, Siemens Gamesa's Probleme könnten auch Chance für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...