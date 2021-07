Toronto, Ontario - 23. Juli 2021 - Graph Blockchain Inc. ("Graph" oder das "Unternehmen") (CSE: GBLC) (OTC: REGRF (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass sein hundertprozentiges Tochterunternehmen Beyond The Moon ("BTM") an seinen ersten mehreren Initial Dex Offerings ("IDO") auf verschiedenen Launchpads [Startplattformen] teilgenommen hat.

BTM hat sein erstes IDO auf dem Poolz Finance Launchpad ("Poolz") auf Bunicorn DEX ("Bunicorn") abgeschlossen. Bunicorn ist eine automatisierte dezentrale Market-Making-Börse, die auf der Binance Smart Chain ("BSC") aufgebaut ist. Bunicorn hat alle Stärken von BSC geerbt, bietet aber gleichzeitig Vorteile wie niedrige Gasgebühren und schnelle Transaktionen. Der IDO-Preis wurde auf 0,03 festgelegt. Der Preis der Münze lag bei etwa $0,12, als das Unternehmen seine Position verkaufte.

Darüber hinaus hat sich BTM an zwei weiteren IDOs beteiligt, die seit ihrem Erwerb im Wert gestiegen sind. Weitere Details werden bekannt gegeben, sobald BTM aus diesen Positionen aussteigt.

"Trotz des jüngsten Abschwungs auf dem Kryptomarkt sehen wir immer noch starke Gewinne und Chancen für unsere Aktionäre in IDOs. Die strategische Übernahme von BTM und die Diversifizierung durch Graph wird unseren Aktionären sehr zugutekommen", sagte der CEO von Graph Blockchain, Paul Haber.

Über Poolz

Poolz ist eine dezentrale, Cross-Chain- [Chain-übergreifende] -IDO-Plattform, die auf der Infrastruktur des Web 3.0-Netzwerks aufbaut und es Projekten ermöglicht, Mittel durch Cross-Chain-Token-Pools und Auktionen vor der Börsennotierung zu beschaffen. Die Poolz-Plattform ist bereits in mehr als vier verschiedene Blockchains integriert und befindet sich in Gesprächen mit mehr als zehn der größten Blockchain-Netzwerke.

Über die Beyond the Moon Koordinatoren

Beyond the Moon verwaltet alle Aspekte in Bezug auf Investitionen in die Chancen von Launchpads. Beyond the Moon bietet ein Engagement in den aufregendsten Chancen bei Krypto - Krypto-Launchpads. Launchpads sind Krypto-Projekte, die konzipiert wurden, um zukünftige Projekte zu fördern und in den Krypto-Markt einzuführen. Beyond the Moon organisiert den Prozess der Aufnahme in Krypto-Launchpads und hilft, den Zugang zu Krypto-Token im Frühstadium zu erleichtern. Bevor ein neuer Token an einer dezentralen Börse ("DEX") notiert wird, bieten Launchpads die erste öffentliche Investitionsrunde, genannt Initial DEX Offering ("IDO"). Ein früher Zugang zu Krypto-Projekten ist schwer erreichbar, bietet aber die höchste potenzielle Investitionsrendite in diesem Bereich. Moon koordiniert alle Aspekte der Registrierung, des Einsatzes und der Investition in die Launchpads und ihre Token.

Über Graph Blockchain Inc.

Graph Blockchain bietet seinen Aktionären ein Engagement in verschiedenen Bereichen der dezentralen Finanzen (DeFI). Mit dem Fokus auf Altcoins durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften Babbage Mining Corp., einem Proof of Stake ("POS")-Miner, und Beyond the Moon Inc., einem auf IDO [Initial DEX (decentralised exchange) Offerings] fokussierten Unternehmen, bietet Graph Investoren ein Engagement in dem riesigen Zukunftsmarkt der Kryptowährungen mit der bedeutenden technologischen Revolution und den potenziellen Gewinnen, die Altcoins bedeuten. Darüber hinaus bietet Graph seinen Aktionären durch die Investition in New World ein Engagement im entstehenden und schnell wachsenden NFT-Markt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.graphblockchain.com, http://newworldinc.io und www.babbagemining.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Anlegerservice

Jamie Hyland

Tel: 604.442.2425

E-Mail: jamie@graphblockchain.com

Mediensprecher

Anthony Feldman/Rich DiGregorio

Tel: 617.921.0984/856.889.7351

E-Mail: gblc@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "können", "werden", "erwarten", "wahrscheinlich", "sollten", "würden", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen", "glauben" oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen ähnlichen Wörtern, Ausdrücken und grammatikalischen Variationen davon bzw. an Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden", oder an Diskussionen über Strategien erkennbar. Die Leser werden darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Solche Aussagen können sich als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

