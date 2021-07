Die DFV Deutsche Familienversicherung ist seit Kurzem mit Tierkrankenversicherungen für Hunde und Katzen auf dem österreichischen Markt. Zugleich hat der digitale Versicherer ein neues Kombiprodukt in Deutschland eingeführt und zwei neue Vertriebskooperationen geschlossen. Mit dem Einstieg in den österreichischen Markt internationalisiert die DFV Deutsche Familienversicherung AG ihr Tätigkeitsfeld und will ihren Wachstumskurs im Bereich der Tierkrankenversicherung fortsetzen. Um das vorhandene Marktpotenzial ...

