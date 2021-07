Die Wiener Börse ist am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis 9.30 Uhr um 0,72 Prozent auf 3.439,14 Punkte. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor, Impulse könnte aber die um zehn Uhr anstehende Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes der Eurozone bringen. Nach den zuletzt starken Anstiegen der Einkaufsmanagerindizes orten die Helaba-Analysten erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...