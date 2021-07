Der Euro hat sich am Freitag in der Früh kaum gegen den US-Dollar bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.20 Uhr bei 1,1767 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,1772 Dollar gehandelt worden war. Der Frühhandel verlief weitgehend ruhig. Die geldpolitischen Entscheidungen der EZB am Vortag hatten keine Überraschung gebracht, schreiben die Analysten der Helaba.Impulse könnten nun die im Vormittagsverlauf ...

