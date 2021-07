Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) verkauft ihre Immobilie in Bad Nenndorf deutlich über Buchwert und hebt stille Reserven. Aus dem Deal fließen dem Immobilienbestandshalter über 4,8 Mio. EUR zu. Der Verkaufspreis für das Objekt in Bad Nenndorf liegt mit 4,845 Mio. EUR deutlich über dem Buchwert von rund 3,1 Mio. EUR zum 31.12.2020. Damit hat MOREH stille Reserven gehoben und den ...

