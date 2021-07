Der australische Bergbaukonzern Newcrest Mining veröffentlichte in dieser Woche die Produktionszahlen des Juniquartals. In dem am 30. Juni 2021 geendeten Quartal stieg die Goldproduktion im Vergleich zum Märzquartal um 5,8%, die Kupferproduktion erhöhte sich zeitgleich um 9,5%.



Den Angaben zufolge produzierte das Unternehmen 542.332 Unzen Gold und 38.370 Tonnen Kupfer. Die AISC je Unze Gold beliefen sich auf 797 USD.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

