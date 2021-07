In unserem wöchentlichen Gadget-Briefing für t3n-Pros geht es heute um die Konsolidierung am Smartphone-Markt. Immer weniger Unternehmen teilen sich den Kuchen - einige Pioniere der Smartphone-Welt sind teils lange weg vom Fenster oder spielen kleine Rolle mehr. Nach einer Absatzflaute wegen der Coronakrise zieht der Smartphone-Markt wieder massiv an. Im ersten Quartal 2021 wuchs der Markt um 26 Prozent, im zweiten Quartal legte er nochmals um zwölf Prozent zu. Laut den Marktforschern von Gartner liegt die Ursache für das Wachstum neben einer gesteigerten Nachfrage durch mobiles Arbeiten und Lernen auch in einer wachsenden Konsumlaune und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...