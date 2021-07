Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials befand sich gestern erneut im Rückwärtsgang und schickt sich an, die in der Vergangenheit bereits sehr umkämpfte 54erMarke einem weiteren Test zu unterziehen, berichten die Analysten der Helaba.Da sich die Emissionsflaute auf dem Primärmarkt fortsetze, sei die Aufmerksamkeit auf die Banken-Ergebnisse gerichtet. Gestern habe die spanische Bankinter SA berichtet. Dank eines Anstiegs bei der Kreditvergabe habe das Geldhaus im zweiten Quartal einen unerwartet hohen Nettogewinn von 96,2 Millionen Euro vs. eines Verlusts im Vorjahreszeitraum verbuchen können. Im abgelaufenen Quartal seien keine COVID-19-bezogenen Rückstellungen gebildet worden. Heute werde die Danske Bank Zahlen präsentieren. ...

