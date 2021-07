Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) hat heute entschieden, das Projekt zur Auslagerung der Wertpapierabwicklung an die HSBC Transaction Services GmbH mit sofortiger Wirkung zu beenden, so die Commerzbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...