Linz (www.anleihencheck.de) - Im Gegensatz zu Europa hat die Delta-Variante von Covid-19 Australien fest im Griff, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ein weitreichender Lockdown in Sydney und im Bundesstaat New South Wales habe das wirtschaftliche Leben zum Erliegen gebracht. Experten würden im 3.Quartal nun mit einem Rückgang des BIP um 1,00% rechnen. Im Gegensatz zu Europa liege die Durchimpfungsrate bei mageren 12,00%. Der Einbruch könnte die australische Notenbank auf ihrer Sitzung am 3. August dazu veranlassen, mit der Reduktion der Anleihekäufe doch länger zuwarten. Aussichten: EUR/AUD (Australischer Dollar) seitwärts zwischen 1,5870 und 1,6130. (23.07.2021/alc/a/a) ...

