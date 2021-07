Paris (www.fondscheck.de) - Die globalen ETF-Mittelzuflüsse beliefen sich im ersten Halbjahr 2021 auf 588,6 Mrd. Euro, so Amundi in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der US-Markt dominierte dabei deutlich mit Neugeldern in Höhe von 471,1 Mrd. Euro (80 %) gefolgt von Europa mit 90,3 Mrd. Euro (15 %) und Asien mit 27,2 Mrd. Euro (4,6 %). ...

