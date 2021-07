Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der steigende ifo Geschäftsklimaindex, die Verbesserung der Dienstleistungs-PMI-Indices in der Eurozone, robuste US-Wirtschaftsdaten, die unveränderte quantitative Lockerung durch die EZB und die FED trotz steigender Inflationsprognosen, der weitere Rückgang der langfristigen Anleiherenditen in der Eurozone und den USA sowie die Hoffnung auf einen US-Infrastrukturplan hätten die Aktienmärkte im Juni 2021 unterstützt. Die globale Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus, der weltweite Anstieg der Inflation, sich abschwächende Konjunkturdaten in China und die anhaltende Korrektur des Bitcoins seien die wesentlichen negativen Trends im Juni gewesen. In Deutschland sei der DAX, der im Juni ein neues Allzeithoch von 15.730 Punkten erreicht habe, um 0,7% gestiegen. Der MDAX habe 2,6% und der TecDAX 4,5% zulegen können. Der SDAX sei dagegen um 1,8% gefallen. Die Frühindikatoren hätten ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Der deutsche ifo-Index habe sich von 99,2 auf ein 36-Monatshoch von 101,8 verbessert. ...

