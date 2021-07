Faraday Future hat seinen schon länger angekündigten Börsengang vollzogen. Das Elektroauto-Startup gab nun die Notierung seiner Aktien an der Nasdaq bekannt. Der Börsengang erfolgte über eine Fusion mit dem SPAC-Unternehmen Property Solutions Acquisition. Die Einnahmen in Höhe von rund einer Milliarde US-Dollar sollen in erster Linie dazu dienen, innerhalb von zwölf Monaten mit den Auslieferungen ...

