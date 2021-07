SVOLT hat mit der Serienproduktion seiner neuartigen kobaltfreien Nickel-Mangan-Batteriezellen (NMX) im chinesischen Jintan begonnen. Die Zellen könnten an Ende 2023 auch in dem geplanten Werk im Saarland für den europäischen Markt gefertigt werden. Wie SVOLT mitteilt, produziert man in China zunächst zwei Größen der NMX-Batterien (115 Ah und 226 Ah), deren Chemie zu 75 Prozent aus Nickel und 25 Prozent ...

