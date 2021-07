Zunehmende Vernetzung, digitale Dienstleistungen und der Ausbau der Software-Sparte. VW-Chef Herbert Diess baut den Automobil-Hersteller in einer Geschwindigkeit um, mit der allerhöchstens noch Mary Barra mit "ihrem" GM-Konzern mithalten kann. Die Aktie ist und bleibt eine Basis-Investition im Auto-Sektor.VW geht davon aus, dass in zwei bis drei Jahren die Elektroautos des Konzerns genauso profitabel sein werden wie Verbrenner. Das sagte Vorstandschef Herbert Diess auf der Hauptversammlung am Donnerstag.Nachdem ...

