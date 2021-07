Die Wiener Börse hat am Freitagvormittag zugelegt. Der ATX stieg bis 10.20 Uhr um 0,57 Prozent auf 3.434,22 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es nach oben. Untermauert wurden die Kursgewinne von gut ausgefallenen Wirtschaftsdaten aus Europa. Die am Vormittag gemeldeten Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone lagen über den Analystenprognosen. Die Erholung vom Corona-Schock stimmt ...

