WMO: Klimawandel fördert Katastrophen. Sie verursachten weltweit Schäden von über 500 Milliarden Euro, wie die Organisation am Freitag in Genf berichtete. Laut einer Analyse der Weltwetterorganisation (WMO) sind in den vergangenen fünf Jahrzehnten mehr als eine Million Menschen durch Dürren, Stürme, Überschwemmungen und extreme Temperaturen ums Leben gekommen. Die Überschwemmungen in Deutschland 2002 insbesondere an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...