Lichter. Kamera. Mode.Step Repeat, ein einzigartiger Fashion-Reality-Wettbewerb, der auf TikTok veranstaltet wird, sorgt derzeit auf virtuellen Laufstegen auf der ganzen Welt für Aufsehen. Der von Glamhive und den modebewussten Vordenkern des Mary Kay Global Design Studio kreierte Wettbewerb hebt Profis in den Bereichen Garderobe, Make-up und Hairstylisten auf jeder Karrierestufe hervor. Dies geschieht in einem freundlichen, unterstützenden und inspirierenden fünfwöchigen Wettbewerb und Mentorenprogramm auf der ständig wachsenden Social-Media-Plattform TikTok.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210723005182/de/

CEO Founder of Glamhive (Step Repeat Co-Creator) Stephanie Sprangers (Photo: Mary Kay Inc.)

Seit seiner Vorstellung am 22. Juni hat Step Repeat die Geräte von Millionen von TikTok-Nutzern weltweit erreicht, was zu einer Teilnahme in mehr als 30 Ländern geführt hat. Jede Woche kündigt Step Repeat-Moderator Johnny Wujek (zu den prominenten Kunden zählen Katy Perry und Mariah Carey) eine themenbasierte Herausforderung an und signalisiert damit Amateuren und erfahrenen Stylisten auf der ganzen Welt, dass es an der Zeit ist, kreativ zu werden und über den Tellerrand hinaus zu schauen.

"Ich finde es toll, dass wir eine globale kreative Plattform und Bewegung präsentieren können", sagte Wujek.

"Es hat so viel Spaß gemacht zu sehen, wie die Leute jedes Thema und jede Herausforderung auf ihre ganz persönliche Weise interpretieren. Bei der Mode geht es darum, Menschen zusammenzubringen, um alles zu feiern, was den Glamour ausmacht: von der Kleidung über das Make-up bis hin zu den Haaren."

In jeder Runde duellieren die prominenten Juroren Nicole Chavez (Prominente Kunden sind Scarlett Johansson und Kristen Bell), Claire Sulmers (Gründer von Fashion Bomb Daily) und Andrew Fitzsimmons (Prominente Kunden umfassen die Kardashians) einige der Einsendungen und ermitteln schließlich die Gewinner. Jeder erhält einen Geldpreis und eine einstündige Mentoring-Sitzung mit einem von neunzehn Branchenführern.

"Dies war eine unterhaltsame, neue Art, mit etablierten Kreativen und den besten aufstrebenden Talenten in Kontakt zu treten und zu kommunizieren", sagte Chavez. "Ich liebe es, meine Erfahrungen zu teilen und die nächste Generation zu ermutigen, es an die Spitze zu schaffen."

Während der Mentoring-Sitzungen erhalten die Gewinner ein 1:1-Coaching bei der Gründung eines Unternehmens rund um Make-up, Haare oder Stil oder vielleicht alle drei.

"Ich habe es geliebt, einen der unglaublichen Gewinner der Step Repeat TikTok-Challenge zu betreuen", sagte Brian Underwood, Beauty Wellness Director bei Oprah Daily. "Es war eine anregende Erfahrung, von ihrer kreativen Reise, den Herausforderungen, denen sie im letzten Jahr gegenüberstand, und ihrem inspirierenden Plan für die Zukunft zu hören. Und ich war so beeindruckt von den Inhalten, die sie erstellt hat. Das sind die kreativen Köpfe von morgen."

Die Teilnehmer sind nicht nur Zuschauer sie bauen ihr persönliches Geschäft auf und lernen von den Experten von Step Repeat. Stephanie Sprangers, Gründerin und CEO von Glamhive, sagt, dass dies beabsichtigt ist.

"Unsere Vision für diese Show ist es, die Leistungsfähigkeit von Unterhaltungsinhalten zu nutzen und sie mit namhaften Talenten und benutzergenerierten Inhalten zu kombinieren", sagt Sprangers. "Es geht um Inklusivität und Chancen. Die Gewinner haben die Chance auf ein Gespräch, das wirklich lebensverändernd sein könnte. Das begeistert alle am meisten."

Die Kreativität geht in der letzten Woche des Wettbewerbs weiter, denn die Krone der Kreativität wird mit der bisher faszinierendsten Herausforderung gipfeln: abgelehnte Met Gala-Themen.

"Es war bemerkenswert, wie hoch das Talent während dieses Prozesses war", sagte Fitzsimmons. "Social Media ist ein großartiger Ausgleich, da es jedem mit einem Talent und einem Traum ermöglicht, seine Arbeit auf globaler Ebene zu teilen. Es war so aufregend zu sehen, wie sich globale Einflüsse in diesem Wettbewerb widerspiegeln."

Step Repeat hat bereits begonnen, die Aufmerksamkeit der TikTok-Benutzer auf sich zu ziehen, über 1,5 Millionen Aufrufe zu verzeichnen und wurde in der britischen Daily Mail, The Daily Front Row und Vogue Business vorgestellt.

"Teil dieses Wettbewerbs zu sein war aufregend und bietet einen innovativen Blick auf die nächsten großen Stylisten, Visagisten und Hairstylisten", sagte Sulmers. "Ich habe es genossen, die Vielfalt der Teilnehmer zu sehen, und ihre Fähigkeiten sind unübertroffen."

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.glamhive.com/tiktok

Über Glamhive

Glamhive wurde 2017 von der Unternehmerin Stephanie Sprangers mit der Vision gegründet, persönliches Styling unter der Prämisse zu demokratisieren, dass das Selbstbewusstsein, das mit Glamour einhergeht, nicht nur den Schönen und Reichen vorbehalten sein sollte. Die Online-Styling-Erfahrung bietet allen, die über eine WLAN-Verbindung verfügen, Zugang zu Stylisten/-innen und deren individueller Unterstützung dabei, die beste Version ihrer selbst zu sein. Die Glamhive-Plattform ist eine nahtlose End-to-End-Plattform, mit der Stylisten/-innen ihr Netzwerk und ihr Geschäft ausbauen können zu 100 virtuell.

Über Mary Kay Mary Kay Global Design Studio

Mary Kay Ash, eine der ursprünglichen bahnbrechenden Powerfrauen, gründete ihr Kosmetikunternehmen vor mehr als 58 Jahren mit drei Zielen: Frauen lohnende Möglichkeiten zu bieten, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert in die Wissenschaft hinter der Schönheit und in die Herstellung modernster Hautpflege, Farbkosmetik und Düfte und arbeitet mit Organisationen aus der ganzen Welt zusammen, um eine positive soziale Wirkung zu erzielen. Das Mary Kay Global Design Studio ist die hauseigene Kreativagentur, die als kreativer Inkubator für die Mode-, Designer- und Influencer-Kooperationen und Branding-Kampagnen von Mary Kay dient, um Produkt- und Verpackungsdesign sowie verbraucherorientierte digitale Innovationen zu verändern. Mehr dazu erfahren Sie unter MaryKay.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210723005182/de/

Contacts:

Mary Kay Inc., Unternehmenskommunikation

marykay.com/newsroom

(+1) 972.687.5332 oder media@mkcorp.com