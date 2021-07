Die Ölpreise waren am Freitagvormittag ohne große Veränderung geblieben. Kurz nach 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,80 US-Dollar und zeigte sich damit gegenüber dem Vortag unverändert. US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,25 Prozent auf 71,88 Dollar.Durch den Preisanstieg am Donnerstag sehen die Experten der Commerzbank ihre These bestätigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...