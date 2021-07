Die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat den Bericht zum zweiten Quartal vorgelegt. Der Aktienkurs von BB Biotech legte im Berichtszeitraum um 5,8 Prozent in Schweizer Franken und 6,1 Prozent in Euro zu. Fürdie erste Jahreshälfte wies die Aktie eine Gesamtrendite einschließlich Dividende von 22,2 Prozent in Franken und 21,3 Prozent in Euro aus.Wie BB Biotech mitteilte, fokussierte das Investment-Team seine Anlagetätigkeit auf bestehende kleine und mittlere Unternehmen und auf ...

