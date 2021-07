Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters droht die Übernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia zu scheitern. Wie der Branchenprimus am Mittwoch mitteilte, hatte man am Dienstag erst rund 34 Prozent der Deutsche-Wohnen-Aktien angedient bekommen. Bei 50 Prozent liegt die Mindestannahmequote.Unter Berufung auf Insider berichtet Reuters, dass es sehr eng werden würde. Normalerweise dienen große Investoren ihre Stücke erst auf den letzten Drücker an. Ob die Mindestannahmeschwelle erreicht wurde, ...

