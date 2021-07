Unterföhring (ots) - Jeder Euro hilft. "Als Spendendirektor werde ich die Herzen und Brieftaschen der Zuschauerinnen und Zuschauer öffnen", kündigt Ralf Schmitz vor der Spendengala "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala", Samstag, 20:15 Uhr, live aus Köln, an.Moderator Daniel Boschmann führt durch die Live-Sendung und spricht sowohl mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet als auch mit vielen eingeladenen Hochwasser-Opfern, Helfer:innen und Expert:innen.Für gute Musik sorgen Gregor Meyle, Nico Santos, Alvaro Soler, Adel Tawil und Zoe Wees.In "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" nehmen rund 50 Moderator:innen, Schauspieler:innen, Comedians, Spitzenköche, Sportler, Musiker und weitere Stars die Spenden der Zuschauer:innen für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern unter der Hotline 0800 330 25 20* entgegen.Die prominente Besetzung an den Spendentelefonen:- Moderator:innen: Claudia von Brauchitsch, Annemarie und Wayne Carpendale, Christian Düren, Wolff-Christoph Fuss, Stefan Gödde, Charlotte Karlinder, Julia Leischik, Marlene Lufen, Matthias Opdenhövel, Verona Pooth, Jana und Thore Schölermann, Janin Ullmann und Christian Wackert- Schauspieler:innen: Natalia Avelon, Claudelle Deckert, Mimi Fiedler, Joyce Ilg, Rebecca Immanuel, Samuel Koch, Hardy Krüger Jr. und Kida Khodr Ramadan- Spitzenköche: Ali Güngörmüs, Alexander Kumptner und Frank Rosin- Comedians: Meltem Kaptan, Faisal Kawusi und Hella von Sinnen- Sportler: Ramin Abtin, Gerald Asamoah, Pierre Littbarski, David Odonkor, Axel Schulz und Andreas Thiel- Musiker: Gregor Meyle, Nico Santos und Mickie Krause- Und: Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt, die Topmodels Alex Mariah Peter und Dascha Carriero, Beziehungs-Experte Markus Ernst, Influencer:in Sarah und Dominic Harrison, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, Schriftstellerin Nicole Staudinger und Tanzikone Nikeata ThompsonSAT.1 lädt Betroffene, Helfer:innen und Expert:innen in das Publikum der Live-Spendengala ein. Zusätzlich können limitierte Tickets zugunsten der "Aktion Deutschland Hilft" über United Charity (https://www.unitedcharity.de/Specials/Deutschland-hilft) ersteigert werden.Gemeinsam mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" sammelt SAT.1 in der Gala "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" Spenden für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Spenden sind ab sofort möglich unter www.sat1hilft.de.SAT.1 bietet zu "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" Live-Gehörlosenuntertitel (Teletext Seite 149) an."Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" - am Samstag, 24. Juli 2021, um 20:15 Uhr live in SAT.1, produziert von Constantin EntertainmentHashtag zur Spendengala: DeutschlandHilftSpenden-Hotline: 0800 330 25 20** Anrufe kostenlos aus dem deutschen Festnetz. Bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz kann der Preis abweichenPressekontakt:Petra Dandl, Christiane MaskeCommunications & PRShow & Comedy / News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169, 1163email: petra.dandl@seven.onechristiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4976425