Die bisher in Großbritannien, Irland und Neuseeland tätige Elektrobus-Partnerschaft zwischen Alexander Dennis Limited (ADL) und BYD expandiert nach Australien. Möglich wird das durch eine Vereinbarung mit dem australischen Unternehmen Nexport. Nexport baut und liefert E-Busse in Australien, wie bereits berichtet auch in Kooperation mit BYD - bisher aber mit Lieferung aus den chinesischen Werken. Gemäß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...