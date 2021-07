Der bayerische Konzern ist vor allem als Spezialist für Abfüllanlagen und weitere Brauerei-Ausstattung bekannt. Das Spektrum reicht weiter bis hin zu IT-Lösungen für die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie.



In diesem Jahr erwartet KRONES 7 bis 9 % Umsatzplus. Bei der Ebitda-Marge peilt man nun 7 bis 8 % an. Die Prognose wurde nun erhöht (zuvor waren 2,5 bis 3,5 % Wachstum und 6,5 bis 7,5 % Marge vorgesehen), sie steht unter dem Vorbehalt, dass ein Rückfall in Sachen Covid-19/Pandemie ausbleibt. Außerdem nannte KRONES heute vorläufige Eckdaten zu Quartal und Halbjahr.



Im Q2 wuchs der Umsatz um 12 % auf 845 Mio. €. Operativ blieb mit 61 Mio. € rund doppelt soviel übrig wie vor einem Jahr. Der Auftragseingang verbesserte sich um 60 %. Endgültige Zahlen folgen am 3. August.



Die KRONES-Aktie stand im März 2020 am Tief bei rund 44 €. Vor einer Woche wurden die 80 € überquert und heute: + 3,7 % auf 86 €. Wohin führt die weitere Erholung? Vor Ausbruch der Pandemie hatte die KRONES-Aktie zwischen 100 und 120 € rangiert. Daher sind aktuell 100 € das Mindestziel.



Helmut Gellermann aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



