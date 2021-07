Mit Silke Rusch hat AIG einen neuen Head of Accident & Health für die DACH-Region. Sie wird dem DACH Senior Leadership Team angehören und ist für die Neuausrichtung sowie den Auf- und Ausbau des Segments Accident & Health verantwortlich. Mit Wirkung zum 01.07.2021 hat AIG Silke Rusch zum neuen Head of Accident & Health (A&H), DACH berufen. Sie wird vom AIG-Sitz in Frankfurt aus tätig sein und an Martin Cyril Joergensen, Head of Accident & Health EMEA, sowiean Alexander Nagler, General Manager DACH, ...

