... auf Aktien der Konkurrenz. Gute Entwicklung wirkt über die Pandemie hinaus.



Die Pizzakette steigerte den Umsatz des 2. Quartals um 12,0 % auf 1,03 Mrd. $. Gegenüber 2019 wuchs der vergleichbare Umsatz (same store) im Heimatmarkt USA um 19,6 % und international um 15,2 %.



Das Ergebnis (bereinigt 3,12 $ je Aktie) lag 0,24 $ über Konsens. Im Quartal kamen international 238 Filialen und 35 in den USA netto hinzu. Außerdem wirkte die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufs von rund 1 Mrd. $ positiv.



Die Tagesreaktion an der Börse war + 14,6 %, im Tagesverlauf wurde ein neues 52-Wochen-Hoch bei fast 548 $ markiert.



DOMINOS verzichtet weitgehend auf Sitzplätze, ist also keine wirkliche Restaurantkette und so optimal auf Pandemiebedingungen zugeschnitten.



Zuvor hatte aber auch CHIPOTLE MEXICAN GRILL gute Zahlen geliefert, daher: Die gute Stimmung schwappte auf andere Gastronomiekonzepte über. Etwa STARBUCKS (am Tag + 2,8 %) und SHAKE SHACK (+ 3,3 %). Während die STARBUCKS-Aktie wie CHIPOTLE im Aufwärtstrend liegt, ist der Kurs von SHAKE SHACK noch abwärts gerichtet.



