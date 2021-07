MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 141 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe sich im vergangenen Quartal einmal mehr besser geschlagen als gedacht, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dass der anhaltende Umbau des Geschäftsmodells für mehr Nachhaltigkeit bei Umsatz und Ergebnis sorge, sei in der Aktie noch längst nicht eingepreist./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2021 / 10:20 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

SAP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de