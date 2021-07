München (www.anleihencheck.de) - Nächste Woche steht für die Finanzmärkte das FED-Meeting am Mittwoch im Mittelpunkt, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank."Die FED dürfte angesichts zuletzt gemischterer Konjunkturdaten und auch in den USA wieder anziehender Infektionszahlen erst einmal nicht vom Gas gehen", sei Robert Greil überzeugt. Der Chefstratege von Merck Finck rechne "mit einer Festlegung der Eckpunkte hinsichtlich einer behutsamen Reduzierung der Anleihekäufe auf dem Jacksonhole-Treffen Ende August". Er erwarte, dass dieser Plan der FED beim Treffen im September konkretisiert und kommuniziert werde. Schließlich sei dann auch in den USA klarer, wie hoch die Pandemierisiken für die Konjunktur seien. Greil: "Börsianer sollten sich daher den 9. und 22. September dick im Kalender anstreichen - wenn sowohl die EZB als auch die FED ihre Karten auf den Tisch legen." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...