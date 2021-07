Wien (www.anleihencheck.de) - Die Inflation steigt, doch Sparer müssen sich erstmal weiterhin mit Nullzinsen begnügen, so die Experten von "FONDS professionell".Das stehe seit der gestrigen Sitzung des Zentralbankrates der Europäischen Zentralbank (EZB) (22. Juli) fest. Den Leitzins belasse die EZB bei null Prozent, Geschäftsbanken würden weiterhin 0,5 Prozent an Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken würden, würden der "Tagesspiegel" sowie die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) übereinstimmend berichten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe das Festhalten an der ultralockeren Geldpolitik mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage begründet. "Die Erholung der Wirtschaft im Euroraum ist auf Kurs", zitiere der "Tagesspiegel" Lagarde. "Doch die Pandemie wirft weiterhin einen Schatten, zumal die Delta-Variante eine wachsende Quelle der Unsicherheit darstellt." ...

