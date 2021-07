Frankfurt (www.fondscheck.de) - Wenn heute die 32. Olympischen Sommerspiele der Neuzeit eröffnet werden, blickt die Welt nach Tokio, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Erst zum siebten Mal finde dieser sportliche Wettstreit überhaupt in Asien statt - zum vierten Mal würden die Sommerspiele dort ausgetragen. Auch für Anleger sei Asien häufig noch ein unbekanntes Terrain - das lege zumindest eine aktuelle Befragung von J.P. Morgan Asset Management nahe. Dabei folge die Asien-Pazifik-Region, die 60 Prozent der Weltbevölkerung repräsentiere, in Sachen Wachstum dem olympischen Motto des "höher, schneller, weiter". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...