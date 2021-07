Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund des Emittenten Legal & General Investment Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF - (EUR) Dist hätten Anleger*innen Zugang zu - auf den chinesischen Renminbi lautenden festverzinslichen Anleihen der chinesischen Regierung sowie der drei Staatsbanken China Development Bank, Agricultural Development Bank of China und Export-Import Bank of China. Für die Aufnahme in den Index müssten die Schuldtitel am chinesischen Interbankenmarkt handelbar sein sowie eine Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten und ein Mindestvolumen von 50 Mrd. Yuan aufweisen. Zusätzlich finde eine Gewichtung der Emittenten anhand verschiedener ESG-Kriterien statt. Anleihen der drei Staatsbanken seien auf jeweils maximal 19 Prozent begrenzt. ...

