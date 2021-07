DJ Honeywell erhöht Jahresausblick

Von Matt Grossman

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Technologiekonzern Honeywell International wird nach einem starken zweiten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Das Unternehmen hob den Ausblick sowohl für den Umsatz als auch den Gewinn an. Honeywell profitiert von einer anziehenden Nachfrage in allen Geschäftsbereichen.

Der Konzern rechnet für das laufende Jahr nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 7,95 bis 8,10 Dollar. Der Umsatz soll 34,6 bis 35,2 Milliarden Dollar erreichen. Bisher hatte Honeywell einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,75 bis 8,00 Dollar bei Erlösen von 34 bis 34,8 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Im zweiten Quartal steigerte der Konzern den Nettogewinn auf 1,43 Milliarden Dollar von 1,08 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,02 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,94 Dollar etwas weniger erwartet.

Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 7,48 Milliarden Dollar. Hier hatte die Analystenprognose auf 8,64 Dollar gelautet. Organisch legte der Umsatz um 7 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2021 06:51 ET (10:51 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.