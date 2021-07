Köln (ots) - "Kein Zweifel: 'Die Sendung mit der Maus' ist ein Klassiker, prägend, einzigartig - und hoffentlich bis auf weiteres auch unsterblich." Deutschlandfunk.deDie Maus - Unverwechselbar, neugierig und ganz schön clever! Wenn sie die Welt erklärt, zieht sie alle in ihren Bann.Seit Generationen begeistert "Die Sendung mit der Maus"Kinder und Erwachsene mit den ebenso lehrreichen wie amüsanten Lach- und Sachgeschichten und gehört zu den erfolgreichsten Kindersendungen im deutschen Fernsehen.Anlässlich des 50. Geburtstags der Maus erscheint am 3. September eine exklusive Jubiläumsedition im Handel, die sowohl die kleinen als auch die großen Fans mitnimmt auf eine Zeitreise durch 50 Jahre mit der Maus. Präsentiert werden in unnachahmlicher Maus-Manier die besten Lach- und Sachgeschichten der vergangenen fünf Jahrzehnte mit den beliebtesten und erfolgreichsten Charakteren aus der Maus-Familie.Die Maus - Jubiläumsedition: Eine Zeitreise durch 50 Jahre mit der Maus erscheint ab 03. September 2021 digital und auf DVD.Hier finden Sie zur Vorbereitung Ihrer Beiträge den Trailerzum Verlinken: https://youtu.be/Npu0QrKY3Vczum Einbetten: https://www.youtube.com/embed/Npu0QrKY3VcTrailer als Download: https://we.tl/t-lxA3WinraTWas für ein großartiges Jubiläum - seit ihrem ersten Auftritt vor 50 Jahren erklärt die Maus Jung und Alt auch heute noch die Dinge des Lebens, bringt Kinder und auch Erwachsene zum Staunen und zum Schmunzeln.Die Sammlerbox mit Nostalgiefaktor beeindruckt zusätzlich mit dem liebevoll zusammengestellten 24-seitigem Booklet (u.a. mit 50 Fakten über die Maus) und dem umfangreichen Bonusmaterial, das viele spannende Einblicke in die Entstehung & Geschichte der Maus liefert, sowie exklusive Interviews mit den Machern und dem Musikvideo von Mark Foster "Ich frag die Maus", das eigens zum 50. Jubiläum der Maus komponiert wurde.Ein (m)ausgefallener Spaß!In dieser Box enthalten:Zeitreisen mit der Maus - Die 70er-JahreZeitreisen mit der Maus - Die 80er-JahreZeitreisen mit der Maus - Die 90er-JahreZeitreisen mit der Maus - Die 00er-JahreZeitreisen mit der Maus - Die 10er-JahreProduktinformationVÖ: 03. September 2021Technische Details:DVD-BoxGenre: Kids/KlassikerProduktionsland: DeutschlandProduktionsjahr: 1971-2021Bildformat: 16:9 anamorphTonformat: DD 2.0 DeutschLaufzeit: 225 Min + BonusmaterialFSK: ab 0 Jahren freigegebenBest-Nr.: 9901P0009770-01EAN: 4042999130005UVP: 19,99EURDVD Extras / Bonus: Über 2 Stunden exklusive Einblicke und Hintergrund Informationen zur Maus inklusive Interviews mit den Machern & Musikvideo von Mark Foster "Ich frag die Maus"Verpackung: 6-seitiges DigiPak + Schuber + 24-seitiges BookletBenötigen Sie für Ihre Berichterstattung mehr Informationen, ein Rezensionsexemplar oder möchten Sie eine Verlosung durchführen? Schreiben Sie eine Mail an:presse@daspressebuero.comDie WDR mediagroup vermarktet die Lizenzmarke Maus seit rund 25 Jahren und hat, zusammen mit ihren Lizenzpartnern, rund um das 50. Jubiläum ein umfassendes Produktsortiment an Jubiläumsprodukten aufgesetzt.Release Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company - a division of WDR mediagroup - betreibt den DVD-Blu-ray und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR und anderer ARD-Anstalten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus fast 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.WDR mediagroupDie WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des Westdeutschen Rundfunks (WDR).Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive Sponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken aus der WDR- und ARD-Welt für jeden erlebbar - im Handel, auf Plattformen und Events sowie in digitalen Kanälen.Neben Programmlizenzierung und -vertrieb zählen noch das Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- und Broadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.Pressekontakt:Gaby RathLeiterin Kommunikationgaby.rath@wdr-mediagroup.comWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 11 50667 Kölnwww.wdr-mediagroup.comdas pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeRechnungsanschrift: Alsterdorferstr. 113, 22299 HamburgLieferanschrift: Wildes Moor 3, 22339 HamburgE-Mail: presse@daspressebuero.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/4976541