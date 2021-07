Schwalbach am Taunus, 23. Juli 2021 (ots) -- Gemeinsam mit P&G stellt der Leichtathlet Markus Rehm, der 2021 an den Paralympischen Spielen Tokio 2020 teilnimmt, Menschen vor, die im und für den Sport Großes leisten.- Ziel der Initiative ist es, Vorbilder zu zeigen, die andere ermutigen, durch eigenes positives Handeln ebenfalls sichtbare Zeichen des Guten zu setzen.- Im Rahmen der Kooperation sammeln Markus Rehm und P&G Spendengelder, die der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." unter anderem für die Unterstützung von amputationsbetroffenen Kindern und Jugendlichen zugutekommen.Schwalbach am Taunus, 23. Juli 2021 (ots) - Anlässlich der Olympischen Spiele Tokio 2020 will Procter & Gamble (P&G) ein wichtiges Zeichen für Gleichstellung, Inklusion und gesellschaftliche Verantwortung setzen. Dafür hat P&G mit Markus Rehm, der in diesem Jahr an den Paralympischen Spielen teilnimmt, einen neuen Botschafter für die Initiative GemeinsamStärker gefunden.Während bei den Olympischen Spielen Tokio 2020 vor allem die Sportheld*innen im Fokus stehen, richten Markus Rehm und P&G den Fokus auf die vielen anderen Held*innen im und für den Sport: Menschen, die sich einsetzen, die sich engagieren, die anderen Mut machen und selbst nicht aufgeben. Dabei ist Rehm, der bei einem Wakeboard-Unfall mit vierzehn Jahren sein rechtes Bein unterhalb des Knies verloren hat, selbst ein herausragendes Beispiel und Vorbild für andere Sportler*innen und sportbegeisterte Menschen mit und ohne Einschränkungen. Nach seinem Unfall hat er sich nicht nur in den Alltag zurückgekämpft, sondern konnte als Ausnahmeathlet in der Leichtathletik viele Erfolge feiern. Unter anderem hat er bei den Paralympischen Spielen bislang drei Gold- und eine Bronzemedaille gewonnen. Seit Jahren kämpft Rehm darum, auch bei den Olympischen Spielen als Athlet antreten zu dürfen.Markus Rehm: "Als Sportler habe ich selbst immer wieder erlebt, wie wichtig die vielen, ganz persönlichen Held*innen sind, die einem Kraft geben und einen dazu bringen, nicht aufzugeben - egal, was passiert. Gleichzeitig ist es mir wichtig, diese Haltung durch mein Engagement weiterzugeben und auch anderen Menschen mit und ohne Einschränkungen Mut zu machen. Deshalb freue ich mich sehr, nun gemeinsam mit P&G die Möglichkeit zu haben, diese Menschen noch mehr in den Fokus zu rücken. Denn hinter jeder*m herausragenden Sportler*in steht mindestens ein*e Held*in, deren*dessen Geschichte es wert ist, erzählt zu werden."Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz: "Die Olympischen Spiele setzen ein wichtiges Zeichen für Gleichstellung, Inklusion und gesellschaftlichen Zusammenhalt - und das tun wir mit unserer Initiative GemeinsamStärker und der aktuellen Kampagne 'Das Gute an dir ist das Gute in dir' auch. Deshalb freuen wir uns sehr, mit Markus Rehm einen herausragenden Botschafter für dieses wichtige Thema gefunden zu haben. Gemeinsam wollen wir Menschen in den Mittelpunkt rücken, die im und für den Sport Großes leisten. Uns geht es darum, Vorbilder zu zeigen, die mit ihrer Menschlichkeit und Güte Großes möglich machen. Und wir wollen dazu ermutigen, durch eigenes positives Handeln ebenfalls sichtbare Zeichen des Guten zu setzen."Spendengelder für von Amputationen betroffene Kinder und JugendlicheMit einer zielgerichteten Aktion sammeln Markus Rehm und P&G im Rahmen der Kooperation gemeinsam Spendengelder, die der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." unter anderem für die Unterstützung von amputationsbetroffenen Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Jede*r kann dazu beitragen: Für jede Registrierung bei der GemeinsamStärker Community auf www.wirgemeinsamstaerker.de spendet P&G für die Stiftung von RTL.Über GemeinsamStärkerGemeinsamStärker führt das Engagement von P&G für das Gemeinwohl in Coronazeiten aus dem Jahr 2020 fort. P&G ruft dazu auf, gemeinsam zu handeln und Zeichen des Guten zu setzen - für gesellschaftliches Engagement, für Gleichstellung und für mehr Nachhaltigkeit. Konkret begleitet P&G insgesamt 21 Leitprojekte und unterstützt sie mit Spendengeldern. P&G lädt alle Mitarbeiter*innen, Partner*innen und Interessierte ein, als Teil der GemeinsamStärker-Gemeinschaft selbst aktiv zu werden und durch individuelle Zeichen des Guten für mehr Mitmenschlichkeit im Alltag zu sorgen. Weitere Informationen unter www.for-me-online.de/gemeinsamstaerker.Sollten Sie Interviewwünsche oder Fragen haben, melden Sie sich herzlich gerne jederzeit bei uns. Bildmaterial, das Sie für Ihre Berichterstattung honorarfrei verwenden können, finden Sie hier. (https://sendfiles-eu.omnicomgroup.com/link/xoBHRTCD3mtbvgu7SV1BJc)Pressekontakt:Laura RodermondBrandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbHTelefon: 0172/51 760 25E-Mail: laura.rodermond@brandzeichen-pr.deGesche SallandtKommunikation Partnerprogramme Deutschland, Österreich, SchweizTelefon: 0174/63 462 00E-Mail: sallandt.g@pg.comÜber Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Original-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/4976569