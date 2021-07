Nvidia hat sich bereits vor einigen Jahren das Ziel nicht nur Computerchips zu produzieren, sondern das Chipgeschäft mit anderen Bereichen der Digitalisierungsbranche zu verknüpfen. Nvidia will mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und andere Rechenzentrumsanwendungen ein diversifiziertes Unternehmen sein. Ein kurzer Blick in die Bilanz zeigt jedoch, dass der größte Markt und Umsatztreiber nach wie vor Videospielchips sind. Eine weitere Einnahmequelle in den letzten Jahren war die Kryptomining-Branche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...