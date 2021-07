Die Aktie des Online-Bezahldienstes Paypal hat sich in den vergangenen Wochen wieder an ihr Allzeithoch bei 309,14 Dollar von Mitte Februar angenähert. Am Donnerstagabend trennten den Kurs keine zwei Prozent mehr von neuen Höchstständen. Der Countdown zum Ausbruch läuft. Dabei stehen die Chancen gut, dass Sprung über das bisherige Allzeithoch noch vor dem Wochenende gelingt. Denn im vorbörslichen US-Handel legt die Paypal-Aktie weitere 0,7 Prozent zu und ist damit nur noch wenige Dollar vom Februar-Höchststand ...

