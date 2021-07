Noch ist nicht fürchterlich viel passiert beim Aktienkurs von Apontis Pharma. Gut zwei Monate nach dem Börsengang im Frankfurter Spezialsegment Scale notiert der Anteilschein noch immer in unmittelbarer Sichtweite zum Ausgabepreis von 19 Euro. Markant überschritten hat die Notiz den Emissionspreis dabei noch gar nicht, das Tief lag Anfang Juni bei 16,60 Euro. Gemessen daran ... The post Apontis Pharma: Noch ist Gelegenheit appeared first on Boersengefluester.

