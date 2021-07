MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Notenbank stemmt sich mit höheren Leitzinsen gegen die steigende Inflation. Am Freitag erhöhte sie ihren Leitzins um 1,0 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent, wie die Zentralbank am Freitag in Moskau mitteilte. Dies ist der größte Zinsschritt seit dem Jahr 2014. Es ist zudem die vierte Anhebung in Folge. Im Februar hatte der Leitzins noch bei 4,25 Prozent gelegen. Zugleich signalisierte sie angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten weitere Zinsanhebungen.

Analysten hatten mit dem Zinsschritt der Notenbank überwiegend gerechnet. Überraschende Zinsschritte sind in Russland auch eher unüblich. Notenbankchefin Elvira Nabiullina hatte zuvor klare Hinweise gegeben.

Im Juli lag die Jahresinflationsrate bei 6,5 Prozent. Das Ziel der Zentralbank von vier Prozent wird also klar überschritten. Die Notenbank sieht die Gefahr, dass die Inflation weiter steigt. Sie gab daher deutliche Signale für weitere Leitzinsanhebungen./jsl/bgf/mis