eBay - Bullisch aufgelöst

Wertpapiere des US-Online-Auktionshauses eBay haben am Donnerstag noch einmal einen kräftigen Satz nach oben vollzogen und sich somit auf frische Rekordstände begeben. An einer Rallyefortsetzung wird unter diesen Umständen kaum gezweifelt, die mittelfristigen Ziele sind für die Aktie dabei klar definiert.

Übergeordnet verfolgt eBay ohnehin einen langfristigen Aufwärtstrend, besonders im Jahr 2020 und einem dazugehörigen Crash auf 26,02 US-Dollar erfolgte ein starker Konter zur Oberseite auf vorläufig 61,06 US-Dollar und unterstreicht das fortwährende Interesse der Investoren an dieser Aktie. Zwar hatte sich das Papier zu Beginn dieses Jahres wieder erholen können, blieb aber im Bereich des Horizontalwiderstandes um 65,00 US-Dollar bis Anfang Juni stecken. Nur wenig später gelang es, auch diese Hürde zu meistern und damit ein mittelfristiges Kaufsignal zu aktivieren. Die dynamischen Kursgewinne der letzten Wochen sind ganz klar dem Long-Trigger zuzuschreiben, noch ist genügend Luft auf der Oberseite vorhanden, um ein Long-Investment darauf abzuschließen.

Tech-Werte ziehen wieder an

Nach der kurzzeitigen Rallyepause bis Anfang Juni erfolgte in der eBay-Aktie ein mittelfristiges Kaufsignal mit dem Ausbruch über 65,00 US-Dollar. Ein erstes Zwischenziel um 70,00 US-Dollar hat das Papier bereits abgearbeitet, weitere Zielmarken sind um 79,69 US-Dollar und somit dem 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement auszumachen. Solange also der seit Ende April etablierte Aufwärtstrend intakt bleibt, ist die eBay-Aktie auf der Lang-Seite zu sehen. Sollte sich jedoch der gestrige Kursanstieg als finaler Blow-Off erweisen, könnte es unterhalb der jüngsten Unterstützung von 67,41 US-Dollar und den knapp darunter verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt bei 66,23 US-Dollar noch einmal abwärts gehen, Korrekturziele wären an der einstigen Barriere aus dem ersten Halbjahr um 65,00 US-Dollar auszumachen. Spätestens von dort aus dürfte aber wieder ein Turnaround zur Oberseite anstehen.

Widerstände: 72,10; 72,74; 73,75; 74,22; 75,23; 76,23 US-Dollar

Unterstützungen: 70,76; 69,86; 69,15; 67,28; 66,23; 64,85 US-Dollar

eBay in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.05.2020 - 22.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/ US2786421030

eBay in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.07.2019 - 22.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/ US2786421030

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Optionsschein auf eBay für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag eBay HR5JE5 1,32 60,00 3,57 15.06.2022 eBay HR5JE6 0,80 70,00 4,55 15.06.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.07.2020; 14:20 Uhr

Turbo Bear Optionsschein auf eBay für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag eBay HR8UFC 0,81 70,00 -2,98 14.12.2022 eBay HR8LUY 0,40 70,00 -6,10 15.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.07.2020; 14:23 Uhr

