Am Montag ist es so weit. Der US-Autobauer Tesla bringt seine Q2-Zahlen. Erfahrungsgemäß werden dynamische Kursbewegungen erwartet. Der Aktie würde das aber gut tun. Zuletzt hat der Wert kaum Regung gezeigt. Selbst das starke Verkaufssignal, ausgelöst durch das Death Cross, konnte zuletzt für keine Bewegung sorgen. Das sollte nun beachtet werden.Vor zwei Wochen (9. Juli) war es soweit. Die 50-Tage-Linie hat die 200-Tage-Linie von oben nach unten gekreuzt. In der Charttechnik ist dies als "Death ...

Den vollständigen Artikel lesen ...