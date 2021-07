Seit dem Allzeithoch im Mai ist der Bitcoin-Kurs wieder deutlich zurückgekommen. Doch am großen Interesse an der Kryptowährung ändert das zunächst nur wenig, wie aktuelle Daten von Gallup und Goldman Sachs zeigen. Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Gallup unter Investoren in den USA ist die Zahl der Bitcoin-Besitzer in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Gaben 2018 nur zwei Prozent der Befragten an, Bitcoin zu besitzen, waren es im Juni 2021 bereits sechs Prozent. Große Unterschiede ...

