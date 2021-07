Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Strategieanpassung auf der Instrumentenebene hat zuerst die Zinsen betroffen, so die Analysten der Helaba.Die schwierigere Antwort auf die Frage, was mit den Kaufprogrammen passiere, sei vom EZB-Rat hingegen aufgeschoben worden. Vermutlich werde dieses Thema nach der Sommerpause am 9. September angepackt. Die dann vorliegenden neuen volkswirtschaftlichen Projektionen der Notenbank würden zudem die Kommunikation erleichtern. Auch würden dann weitere Erkenntnisse vorliegen, welche ökonomischen Auswirkungen die Delta-Variante des Virus habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...