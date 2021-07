DGAP-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

STS Group AG: Hauptversammlung wählt neuen Aufsichtsrat



23.07.2021 / 15:28

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



STS Group AG: Hauptversammlung wählt neuen Aufsichtsrat Hallbergmoos/München, 23. Juli 2021. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automotive- und Nutzfahrzeugindustrie, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung - aufgrund der Corona-Pandemie - wie bereits im Vorjahr virtuell durchgeführt. Bei einer Vertretung von 77,89 % des Grundkapitals in der Abstimmung wurden alle Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großen Mehrheiten angenommen. Die Amtsperiode sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder sowie Ersatzmitglieder endete mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2021. Daher setzt sich das Gremium neu zusammen. Als neue Mitglieder wurden Herr Paolo Scudieri, Herr Pietro Lardini und Herr Pietro Gaeta von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. In der im Anschluss an die Hauptversammlung stattgefundenen konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Herr Paolo Scudieri zum Vorsitzenden und Herr Pietro Lardini zum stellvertretenden Vorsitzenden des auch weiterhin aus drei Mitgliedern bestehenden Gremiums gewählt. Den ausscheidenden Aufsichtsräten dankte der Vorstand für ihr Engagement in den vergangenen Jahren. In seiner Rede gab der seit dem 30. Juni 2021 amtierende alleinige Vorstand Andreas Becker einen Überblick über die Geschäftsentwicklung und die wesentlichen Ereignisse aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr. "Nachdem wir das Geschäftsjahr 2020 positiv abschließen konnten, sind wir gestärkt in das Jahr 2021 gestartet. Unser neuer strategischer Mehrheitsaktionär, die Adler Pelzer Group, gibt uns Rückenwind die STS Group auf die nächste Entwicklungsstufe zu heben." Über die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2021 wird die Gesellschaft mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 5. August 2021 berichten.



Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung werden zeitnah unter www.sts.group zur Verfügung stehen.

Über STS Group:

Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 235,0 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt zwölf Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und künftig auch in den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen.



STS Group AG

Stefan Hummel

Head of Investor Relations

Zeppelinstrasse 4

85399 Hallbergmoos

+49 (0) 170 1810765

ir@sts.group

www.sts.group

