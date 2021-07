Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der amerikanische Leitindex kam gestern kaum vom Fleck. Wieder aufflammende Konjunktursorgen bremsten seine Entwicklung. Er ging mit einen minimalen Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Tal Education, New Oriental Education, Didi Global, Snap, Twitter, Facebook, Amazon und Intuitive Surgical. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. DER AKTIONÄR wird 25 Jahre. Nutzen Sie jetzt die Jubiläumsangebote unter: https://tinyurl.com/3mbc37d9