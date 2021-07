Heute im 2er Zoom - Nicole & Mick im Aktienlust Freitagstalk, zu den Aussichten bei DAX & Co. sowie den Entscheidungen der EZB und natürlich den Zuschauerfragen.

Twitter, Intel und Snap mit Zahlen - Was ist hier noch zu erwarten? Mit Plastikschuhen durch die Pandemie - Crocs der große Krisengewinner und wie könnte es hier weitergehen?

Mode über das Internet bestellen - wie sieht es bei About You nach dem Börsengang aus und welche Chancen bieten die Aktien von Sketchers?

Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.