Bereits die ganze Woche hat der Kurs der Xiaomi-Aktie geschwächelt. Heute geht es noch mal richtig abwärts. Ein Rückschlag, durch den Xiaomi charttechnisch betrachtet wieder auf der Kippe steht. Da hilft auch nicht, dass es operativ völlig rund läuft und der chinesische Technikhersteller seine Führungsposition in einem absoluten Zukunftsmarkt behaupten kann.Xiaomi bleibt in Indien die Nummer 1 auf dem Smartphone-Markt. 9,5 Millionen Geräte hat das Unternehmen im zweiten Quartal in das Land geliefert. ...

