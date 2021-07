DJ EMA empfiehlt Freigabe des Moderna-Impfstoffs für Jugendliche

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat die Zulassung des Corona-Impfstoffs der US-Firma Moderna für Kinder ab zwölf Jahren in der Europäischen Union empfohlen. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Bisher darf in der EU Kindern ab zwölf nur das Vakzin von Biontech und Pfizer verabreicht werden.

Die EU-Kommission muss einer Zulassung des Medikaments, das unter dem Namen "Spikevax" vermarktet wird, noch zustimmen. Moderna hat bislang eine EU-Zulassung ab 18 Jahren.

Die Impfstoffe von Biontech und Pfizer sowie Moderna gehören zu den mRNA-Impfstoffen. Die mRNA-Impfstoffe gegen Corona enthalten einen genetischen Bauplan für einen Teil des Coronavirus - dem Spike-Protein auf der Außenhülle. Die mRNA der RNA-Impfstoffe wird nach kurzer Zeit von den Zellen abgebaut, ist also harmlos. Das Immunsystem erkennt das Spike-Protein jedoch als Fremdkörper und aktiviert sein Abwehrsystem.

July 23, 2021

