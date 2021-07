Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA tagt in der Berichtswoche das FOMC und die Wachstumszahlen zum zweiten Quartal werden veröffentlicht - zusammen mit der "Benchmark-Revision" für die letzten Jahre, so die Analysten der Helaba.Für das Frühjahr wäre alles andere als eine sehr hohe Wachstumsrate - die Analysten würden mit annualisiert rund 8% gegenüber Vorperiode rechnen - eine große Überraschung. Die Kombination aus Lockerungen von Restriktionen für das Wirtschaftsleben, Impffortschritten und der Rekordstimulus durch Joe Bidens Konjunkturpaket hätten vor allem den privaten Konsum angeschoben. Das Niveau des Gesamtoutputs dürfte seinen Vorkrisenwert deutlich überschreiten. Allerdings sollte mit dem zweiten Quartal der Hochpunkt der Dynamik erreicht sein. Im Sommer werde es bereits erste Entzugseffekte geben, da der Rückenwind von der Fiskalpolitik zunehmend zu einem Gegenwind werde. Unklarer als sonst sei diesmal, in welchem Umfang die Statistiker an der Historie "herumschrauben" würden. Die einzigartigen Ereignisse der letzten achtzehn Monate hätten ihre Methoden und Schätzmodelle auf die Probe gestellt. Insofern würde es nicht überraschen, wenn für den Zeitraum 2020 bis 2021 auch die Revision der ersten Schätzungen höher ausfalle als üblich. Im Vorfeld über die Richtung dieser Anpassung zu spekulieren, sei aber müßig. Die Analysten würden nach der Veröffentlichung unsere Konjunkturprognose überarbeiten. ...

